Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что Украине нужно искать компромиссы с Россией, потому что «на кону жизни миллионов людей». Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его мнению, возвращать территории, в том числе Крым, нужно политико-дипломатическим путем:

«Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации».

Также Труханов считает, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему не отказался от планов занять и Одессу:

«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с Приднестровьем».