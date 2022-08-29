Ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию Минобороны США сообщает, что украинская армия начала «прощупывание» линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления.

«Украинские силы начали операции по «прощупыванию» на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции. Операции по «прощупыванию» являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя ударные системы вооружения, командование и управление, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению. По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России на Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось», — написал он в Twitter.