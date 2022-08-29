Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания “адаптационных центров для мигрантов”. Ее предложил глава Агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов, чтобы “не допустить их пространственной и социальной изоляции”. Проект хотят запустить в нескольких пилотных регионах.

Баринов заявил, что экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но эти процессы иногда “фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях”. Возникают риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, идёт обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан. Поэтому нужно усилить адаптацию мигрантов.