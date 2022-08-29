Киев начал наступление на Южном фронт, подтверждает Reuters. По данным украинских СМИ, ВСУ заняли поселок Сухой Ставок на Херсонщине.

***

Замглавы Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич заявил, что начались бои за Херсон.

«Официально. Начались бои за город Херсон!», – сообщил Мацулевич.

***

Оперативная группировка ВСУ «Каховка» заявила, что 109-й полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были призваны для поддержки, бежали с поля боя.

Там также опубликовали видео, где военный лёжа на земле говорит, что украинские войска 29 августа «прорвали первую линию обороны» и ведут массированный обстрел, в том числе из танков и авиации.

«Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», — написало командование группировки.