Германия в ближайшие недели отправит Киеву новейшее оружие. Берлин также может взять на себя ответственность по обеспечению Украины отдельными видами вооружения.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. В ближайшие недели Берлин отправит Киеву новейшее оружие», — отметил Шольц.

По словам канцлера, помимо отправки в Украину радиолокационных систем и беспилотников, Германия может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и современных систем противовоздушной обороны Украины.