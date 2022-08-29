Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов публикует в Telegram фото последствий ракетного удара по центру Харькова.

«Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались у помещения Харьковской ОГА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители. На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300», — написал он.