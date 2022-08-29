30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 33-36° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 25-30%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла.