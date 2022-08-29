ФСБ России утверждает, что установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной.

«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», — заявляют в ФСБ.

По данным спецслужбы, Цыганенко якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он якобы осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.