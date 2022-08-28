Участники Восьмой Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD), которая завершилась в воскресенье в Тунисе, поддержали поощрение сотрудничества между японскими и африканскими компаниями, сообщает ТАСС.

В итоговой Тунисской декларации, как сообщает сайт радиостанции Mosaique FM, подтверждается «важность партнерства между Японией и Африкой для поощрения инвестиций, содействия инновациям в частном секторе путем сотрудничества между японскими и африканскими компаниями и передачи технологий».

Участники мероприятия поддержали курс на «усиление развития промышленных и человеческих ресурсов для обеспечения ускорения структурных преобразований в интересах достижения инклюзивного и устойчивого роста в Африке, преодоления таких проблем, как резкий рост цен на продукты питания и энергию».