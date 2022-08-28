Азербайджан, Иран и Россия намерены совместно инвестировать в строительство железной дороги Решт-Астара, что соответствует реализации международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает агентство Mehr.

Так, заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде заявил, что официальный Тегеран намерен расширить транзитную торговлю с Китаем и Россией с целью укрепления отношений с соседними странами.

По его словам, Иран находится на стыке Центральной Азии, Южной Азии и Западной Азии.

Россия, Иран и Индия считаются основоположниками коридора Север-Юг, но в последние годы в транзите грузов по этому коридору наблюдается незначительный прогресс.

Он добавил, что процесс инвестирования в проект строительства железной дороги Решт-Астара будет обсуждаться на встрече представителей правительства, которая пройдет в Азербайджане.