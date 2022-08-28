Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 99, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.

По его данным, еще по меньшей мере 94 человека пострадали от стихийного бедствия.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.