Армия обороны Израиля и израильская разведка «Моссад» получили указания готовиться к любому развитию событий со стороны Ирана, об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, комментируя ситуацию вокруг возможного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Армия обороны Израиля и «Моссад» получили от нас указания готовиться к любому сценарию. Мы будем готовы действовать для поддержания безопасности Израиля. Американцы понимают это, весь мир понимает это, израильское общество также должно знать это», — написал премьер на своей странице в Twitter.

Лапид также в очередной раз подчеркнул, что Израиль выступает против восстановления СВПД в его нынешнем виде. «Это соглашение — плохое соглашение. Оно уже было плохим, когда было подписано в 2015 году. Сегодня опасности, исходящие от него, стали еще больше. Оно близко к дате своего завершения, а Иран находится в другом состоянии с точки зрения развития технологий», — указал он.

По словам израильского премьера, для его страны главным приоритетом изначально было противодействие заключению сделки по иранской ядерной программе. «Наша политическая директива с первого дня — бороться с этим соглашением изо всех сил, но не нанося вреда нашим стратегическим отношениям с США», — подчеркнул Лапид.