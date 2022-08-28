Совместные японо-американские учебные стрельбы начались в воскресенье в японской префектуре Кумамото на юго-западе страны, передает ТАСС. Как говорится в распространенном сообщении военного командования, в них принимают участие свыше 2 тыс. человек.

От наземных Сил самообороны Японии в стрельбах участвуют 1 400 человек, со стороны ВВС США — 700. В рамках учений, в частности, отрабатывается поражение целей при помощи американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. В заявлении подчеркивается, что применение реальных Javelin в ходе учений американских ВВС на территории Японии происходит впервые.

Маневры продлятся до 3 сентября.