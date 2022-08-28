Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом» и не намерена вести диалог о новом соглашении, об этом заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев.

«Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с «Газпромом», а ограничится переговорами с ним в рамках действующих соглашений.