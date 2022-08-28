Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе и разрушили здание, где велась подготовка к «референдуму» о вхождении оккупированной Запорожской области в состав России. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, удары были нанесены в ночь на 28 августа. Российская военная база размещалась на территории завода «Автоцветлит», а административное здание, где готовился референдум, находилось в поселке Мирное Мелитопольского района в десяти километрах от города.

«Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — заявил Федоров.