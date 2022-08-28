Туристический автобус попал в воскресенье в аварию на одной из трасс на западе Турции, погибли не менее двух человек, сообщает новостной портал Haberler.

ДТП произошло в утренние часы на трассе Инегёль — Доманич в провинции Бурса. По не установленным на данный момент причинам автобус вылетел с дороги. Ранения получили 45 человек, они доставлены в ближайшие больницы.

Национальность попавших в ДТП пассажиров автобуса в настоящее время не уточняется.

Сотрудники полиции начали расследование для установления причин аварии. Водитель транспортного средства задержан.