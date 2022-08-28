Власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH), сообщает газета Welt am Sonntag.

По их словам, такая холдинговая компания была основана тайно, чтобы была возможность осуществить национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечает, что они знали о создании данной компании.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — сказала представитель ведомства.