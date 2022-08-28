Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) выступила с заявлением по поводу возвращения Азербайджану города Лачын, сел Забух и Сус, сообщает Report.

Секретариат ТЮРКПА высоко оценил возвращение Азербайджану городов Лачин, сел Забух и Сус в рамках продолжающегося процесса в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Отмечено, что ТЮРКПА подтверждает свою приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, выражает поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и считает, что этот процесс будет способствовать достижению прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.