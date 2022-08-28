Израиль ведет переговоры с США о возможности личной встречи премьер-министра еврейского государства Яира Лапида и американского президента Джо Байдена, сообщил в субботу телеканал Kan-11.

По его данным, такая встреча может состояться в сентябре в Нью-Йорке, куда Лапид направится для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Телеканал отмечает, что власти еврейского государства стремятся добиться встречи на фоне обеспокоенности израильской стороны по поводу возможной договоренности США и Ирана по новой ядерной сделке. По информации Kan-11, Лапид и Байден могут встретиться 20 сентября, после выступления американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, израильская сторона ведет с американскими коллегами переговоры об организации телефонной беседы Лапида и Байдена. Такой контакт может состояться уже на следующей неделе, отмечает телеканал.