Франция готова направить помощь Пакистану после сильных наводнений, которые унесли жизни сотен человек. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон сообщил в субботу в Twitter.

«Наши мысли с народом Пакистана, переживающим ужасные наводнения, мы думаем о семьях бесчисленных пропавших без вести и о жителях страны, пострадавших [от стихийного бедствия]. Франция готова помочь», — написал он.

После этого Министерство иностранных дел Франции сообщило, что по просьбе французского лидера организовало соответствующий кризисный центр. Ожидается, что он будет координировать предоставление помощи Пакистану.