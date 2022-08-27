София не планирует обсуждать с российским «Газпромом» вопрос заключения нового договора на поставку топлива. Об этом заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев, сообщила пресс-служба правительства на своем сайте.

Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом».

«Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт»», — сказал Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии (ЕК).