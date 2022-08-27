Комитет по правам человека в ООН запретил властям Латвии сносить монумент воинам-освободителям, установленный в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на документ, который предоставил литовский адвокат Станисловас Томас.

Также представители организации запретили властям Риги проводить любые работы на объекте вплоть до принятия окончательного решения.

«В соответствии с правилом №94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в Комитете», — сообщается в предписании ООН.