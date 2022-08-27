Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter заявил, что Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу.

«В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — написал он.

Боррель отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут перемещаться между Косово и Сербией, используя для этого свои удостоверения личности. По его словам, ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти.

«Это европейское решение. Поздравляем обоих лидеров с этим решением и их руководством», — заключил глава европейской дипломатии.