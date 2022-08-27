В Азербайджане выявлено еще 428 случаев заражения коронавирусом, 475 человек вылечились, 9 человек скончались
Как Minval.az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 428 случаев заражения коронавирусом, 475 человек вылечились, 9 человек скончались
Как Minval.az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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