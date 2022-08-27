Правительство России хочет обсудить возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства юга страны. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях.

Сообщается, что эту тему поднимут на разъяснительном совещании с авиакомпаниями по вопросам организации полетов из центральных областей на юг в обход воздушного пространства Казахстана. Его проведет Госкорпорация по организации воздушного движения.

Если власти решат реализовать такую возможность, тогда время полета из аэропорта Внуково в Сочи может сократиться на 20 минут туда и на 10 минут обратно. Время также сократиться при полетах из Москвы в Турцию.