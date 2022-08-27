Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате проливных дождей и наводнений, — передает Minval.az.
В письме выражены глубокие соболезнования премьер-министру Пакистана, семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым.
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