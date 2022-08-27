«Необходимо начинать уже сейчас незамедлительный вывод армянских незаконных вооруженных формирований с территории Карабаха — к 10 ноября 2022 года там не должно остаться ни одного вооруженного армянина». Как передает Minval.az, об этом в своем телеграмм-канале написал российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона Игорь Коротченко.

По его словам, параллельно должны быть распущены и прекратить деятельность все органы администрации сепаратистов, а их руководители и функционеры должны покинуть территорию Азербайджана.

«Обеспечивать безопасность остающегося в Карабахе мирного армянского населения, выразившего желание принять азербайджанское гражданство (после соответствующих установочных и проверочных процедур), будут российские миротворцы и органы внутренних дел МВД Азербайджан», — написал военный эксперт.