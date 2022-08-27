«Иран долгие годы обеспечивал Азербайджан и Нахчыван главной соединяющей дорогой, что продолжается и сегодня.» Об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Посол отметил, что Иран расширяет транспортные связи с Азербайджаном: «Это строящиеся железные дороги. Иран не против Зангезурского коридора, существует главный коридор с братским Азербайджаном.

Этот главный коридор 30 лет связывает Азербайджан с Нахчываном. Все связи между Азербайджаном и Нахчываном осуществлялись через территорию Ирана.

Мы считаем этот коридор главным. Естественно, должны быть и альтернативные коридоры. То есть, что касается нового коридора, который свяжет Азербайджан и Армению, то это зависит от обеих стран, и является международным вопросом».