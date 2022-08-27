В лачынских селах Забух и Сус после осуществления мер безопасности и работ по разминированию будут проведены соответствующие миссии по установлению фактов и документированию. Об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, после проведения необходимой правовой экспертизы и оценивания будут рассмотрены дальнейшие шаги.

Гаджиев напомнил, что в период оккупации Армения проводила широкомасштабную политику незаконного заселения в Забухе и Сусе.