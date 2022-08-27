Предпринимаемые кем-то попытки реанимировать Минскую группу ОБСЕ являются лицемерным и постыдным шагом. Об этом заявил в Шуше помощник президента Хикмет Гаджиев, комментируя назначение нового американского сопредседателя Минской группы.

По его словам, государствам, выполняющим миссию сопредседателей Минской группы, должно быть в определенной степени стыдно перед международным сообщество.

«Потому что на основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю. Назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности — это просто постыдный шаг. Гордиться здесь нечем. Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории», — приводит его слова АПА.