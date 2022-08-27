Президент Сербии Вучич заявил, что руководство страны готово издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным требованиями. При этом действия властей Косова не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН. Согласно резолюции, каждый серб с севера Косова и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами.

«Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признания независимости Косово», — сообщил Вучич.

Также Вучич сообщил, что семь стран отозвали признание Косово, однако перечислять их не стал. «Их список будет обнародован при необходимости», —сказал президент.