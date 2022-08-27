Сегодня в Шуше нет послов Франции и США в Азербайджане. Они открыто проигнорировали приглашение азербайджанского правительства. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это расценивается как неуважение к территориальной целостности нашей страны.

«Мы воспринимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности. Потому что, по мнению этих стран, конфликт еще не окончен», — цитирует его АПА.

Гаджиев напомнил, что что Франция и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не внесли вклад в урегулирование конфликта.

«Они потратили 30 лет нашего времени. Не приняв участие в этой поездке, они в очередной раз проявили пренебрежение», — подчеркнул помощник президента.