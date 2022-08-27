Популярный актер театра и кино, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Азербайджана, ветеран первой Карабахской войны Эльдар Багирбеков вчера вечером был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Городской клинической больницы № 1 (бывшая Семашко), сообщает Trend Life.

Врачи диагностировали предынфарктное состояние. Состояние Багирбекова усугубляется острыми болями в позвоночнике и ногах. На протяжении последних лет актер проходил лечение, ныне ему очень тяжело передвигаться.

По словам Багирбекова, 17 августа он уже был госпитализирован, но не захотел сообщать общественности. Но вчера вечером состояние стало критическим и он вновь был госпитализирован.