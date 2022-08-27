Во время войны Азербайджан был очень близок к тому, чтобы войти в Ханкенди, но мы этого не сделали. Конечно, это было очень трудное решение с военной точки зрения, но для нас это было также и моральным вопросом. Мы не хотели видеть гибель мирных жителей в Ханкенди. Это был вопрос человечности. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе международной конференции в Шуше

По его словам, Карабах больше не является вопросом внешней политики Азербайджана.

«Этот вопрос уже решен, и Минская группа ОБСЕ уже в прошлом. Этот вопрос для нас уже закрыт, теперь мы хотим установить цивилизованные отношения», — подчеркнул Гаджиев.