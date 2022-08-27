Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit впервые успешно выпустил ракету AGM-158B JASSM-ER, которая может долететь до Сибири, сообщает The Drive.

Отмечается, что испытания, проводимые в рамках модернизации самолета, состоялись в декабре 2021 года, но об этом стало известно только сейчас. Самолет получит новый комплекс наведения, предназначенный для использования вместе с ядерной бомбой B61-12, и улучшенную систему криптографической защиты для систем связи.

В Northrop Grumman AGM-158B JASSM-ER называют первой ракетой-невидимкой большой дальности для B-2. Она может преодолеть расстояние до 980 км.