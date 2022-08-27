Китайские власти делают серьезное предупреждение правящей тайваньской Демократической прогрессивной партии (ДПП) в связи с участившимися несанкционированными визитами американских политиков в Тайбэй.

Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

«Китай выражает решительный протест по этому поводу, — говорится в распространенном заявлении в связи с поездкой на остров американского сенатора Марши Блэкберн (республиканка от штата Теннесси). — Мы делаем серьезное предупреждение ДПП. Ее попытки заручиться поддержкой иностранных политических сил ради провокаций и так называемой независимости Тайваня неизбежно обречены на провал».

Официальный представитель уточнил, что Пекин не приемлет «неофициальных» поездок представителей правительства США в Тайбэй. «Это серьезно нарушает наши двусторонние договоренности и противоречит принципу «одного Китая», — добавил Ма Сяогуан.

В четверг поздно вечером Марша Блэкберн прибыла на военном самолете с необъявленным визитом в Тайбэй. Это уже третий за текущий месяц приезд на остров законодателей из Соединенных Штатов на фоне усиливающейся напряженности в китайско-американских отношениях. 2-3 августа на Тайване побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что вызвало резкую реакцию со стороны Пекина, приступившего к проведению масштабных военных учений вокруг острова. 14-15 августа Тайбэй посетила делегация во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс).