В рамках визита на освобожденные от оккупации территории представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане на резидентской основе, посетили прежний центр города Физули.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района, Эмин Гусейнов проинформировал иностранных дипломатов о проводимых восстановительных работах.

Он сообщил, что все памятники культуры и здания в городе были разрушены во время оккупации Армении.

Э.Гусейнов отметил также, что за 30 лет оккупации окружающей среде и экологии этого региона был нанесен серьезный ущерб, был совершен экологический терроризм: «Все это не результат войны, а результат 30-летней оккупации, в течение 30 лет проживание на этих землях планомерно, непрерывно и целенаправленно уничтожалось и разворовывалось.

На этих районах будет создан музей под открытым небом, мы сохраним его для будущих поколений, чтобы они знали, что такое война и армянская оккупация. Мы не хотим войны, мы хотим мирного сосуществования».

Хикмет Гаджиев сообщил, что после освобождения Физули от оккупации азербайджанские солдаты не смогли найти в этих освобожденных районах неповрежденного здания для вывешивания азербайджанского флага: «Наши граждане верят, что эти территории будут восстановлены, их дома будут построены, но задаются вопросом: «Кто вернет 30 лет, украденных из нашей жизни?»