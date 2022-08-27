По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по расширению возможностей систем связи Азербайджанской Армии.

Подразделения азербайджанской армии оснащены современными цифровыми средствами связи. При управлении подразделениями, дислоцированными на освобожденных территориях, используются техника и средства связи, закупленные у самых передовых стран мира, сообщили в Минобороны.

В Азербайджанской Армии на высоком уровне осуществляется организация стабильной связи и скрытого управления войсками. Получены и сданы в эксплуатацию новые средства связи, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На вооружение Азербайджанской Армии поступили также многие комплексы мобильной связи. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. В то же время средства связи на боевой технике, состоящей на вооружении Азербайджанской Армии, заменяются современными радиостанциями. К концу текущего года планируется консолидировать боевую технику в единую систему.

Кроме того, в армии действуют лаборатории, оснащенные оборудованием, отвечающим современным стандартам. Наряду с производством, профессиональными радиомеханиками проводятся текущие ремонтные работы.

Центр операций по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны, введенный в эксплуатацию в июле текущего года и оснащенный новейшим технологическим оборудованием, имеет особую значимость в обеспечении кибербезопасности путем непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-пространством Азербайджанской Армии.

В целом, задачи по совершенствованию связи в Азербайджанской Армии, поставленные перед командованием министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, выполняются высокопрофессионально.