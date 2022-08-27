Договоренность между США и Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута в течение нескольких недель. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон и Тегеран не могут достигнуть согласия по некоторым пунктам «ядерной сделки». В частности, Ирану должны быть предоставлены экономические гарантии в случае, если будущая администрация США решит выйти из сделки. Также международные эксперты должны проверить прошлую деятельность Ирана в области ядерных разработок.

Источники агентства считают, что на урегулирование этих разногласий могут уйти недели.