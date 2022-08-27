Власти Армении заявляют о том, что Ереван и Тегеран готовы к взаимной отмене въездных пошлин для грузовиков, однако избегают называть хотя бы приблизительные сроки.

В десятых числах мая 2022 г. стало известно, что автомобили с армянскими государственными номерами с 21 мая будут платить на въезде в Иран дополнительные $120, передает Sputnik Армения.

Торговый атташе РА в ИРИ Вардан Костанян сообщил, что Армения и Иран достигли предварительной договоренности о снижении пошлин для въезда автомобилей.

16 мая министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе визита в Тегеран, согласно официальному сообщению, договорился с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми об устранении проблем, связанных с грузоперевозками. Однако каких-то конкретных договоренностей озвучено не было.

Позже в парламенте Саносян заявил, что попросил иранских коллег заморозить изменения, пока станет понятно, каким образом можно решить вопрос.

В середине августа министр экономики Ваан Керобян сообщил, что проделана большая предварительная работа для того, чтобы обе страны одновременно отменили выплаты за въезд большегрузов.

«Иранская сторона несколько раз заявляла, что она готова. У нас процедуры также близки к завершению, и мы тоже готовы», — сказал Керобян.

Он отметил, что большую работу в этом направлении проделало Минэкономики. Но формальное завершение процесса находится в ведении Министерства территориального управления и инфраструктур.

Sputnik Армения направил запрос в Министерство территориального управления и инфраструктур с просьбой пояснить, какие тарифы действуют для въезда иранских грузовиков на территорию Армении и армянских – на территорию Ирана.

В министерстве сообщили, что тарифы установлены согласно ст.188 Налогового кодекса. Согласно ей, например, для грузовиков весом от 20 до 30 т выплата за въезд в Армению на 15 дней составляет 110 тыс драмов ($270), для машин весом в 30-44 т – 152 тыс драмов ($375). Грузовики от 44 до 60 т должны заплатить 205 тыс. драмов ($506).

Кроме того, как отмечается в ответе министерства, водители должны оплатить экологический налог. Для машин тяжелее 12 т он составляет 15 тыс драмов ($37).

Что касается зарегистрированных в Армении грузовиков, то «они не платят пошлину, если не углубляются на территорию Ирана более 1 км». В случае продвижения более чем на 1 км они платят $220 + пошлину за разницу в стоимости топлива для автомобилей.

«Сейчас за транзит через территорию Ирана с армянских грузовиков взимается также дополнительная пошлина в $120», — говорится в сообщении.

Что касается вопроса двусторонней отмены дорожных пошлин, то в ведомстве сообщили, что «пока еще идут переговоры». Возможных сроков там не назвали.