Ни одна европейская страна не может выдержать сегодняшний энергетический кризис, в частности текущие цены на газ. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, открывая ярмарку слив в городе Осечина.

«Нас ожидают проблемы этой зимой, верней, уже этой осенью из-за конфликта в Украине, из-за того, что уже и описать невозможно. Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс. Если цена на рынке 3,3 тыс. [долларов], то это 4-4,1 тыс. [долларов] со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», — заявил Вучич.