Генеральный секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) распространил заявление, в котором приветствовал возвращение Азербайджану города Лачын, а также сел Забух и Сус.

Генсек приветствовал возвращение города Лачин, сел Забух и Сус Азербайджану как продолжение процесса реализации Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, передает Report.

«Организация турецких государств подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана и выражает готовность внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

ОТГ подчеркивает важность дипломатических усилий и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что послужит миру и стабильности на Южном Кавказе и возвращению беженцев на освобожденные территории», — говорится в заявлении.