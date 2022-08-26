Супруга президента Турции Эмине Эрдоган поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

«Дорогая Мехрибан ханум, дорогая сестра.

Поздравляю вас с днем ​​рождения с самыми искренними пожеланиями и желаю долгих лет здоровья, счастья и мира вместе с вашими близкими.

То, что этот знаменательный день совпал с возвращением Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус, несправедливо долгие годы оторванных от родины, еще больше усилило нашу радость.

Ваш ценный вклад в развитие турецко-азербайджанских отношений, которые мы вывели на самый высокий уровень, основываясь на вере, что мы «одна нация, два государства» и на основе наших братских связей, заслуживает всяческого одобрения.

Пользуясь случаем, лично передаю вам, вашей многоуважаемой семье и братскому азербайджанскому народу мои наилучшие пожелания и самую искреннюю любовь», — говорится в поздравлении.