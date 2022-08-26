Экс-посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посоветовал своему преемнику, новоназначенному послу Королевства в нашей стране Фергусу Олду попробовать азербайджанскую кухню.
Об этом Д.Шарп написал в своем Twitter-аккаунте.
«У меня есть несколько советов для нового посла Великобритании Фергуса Олда, который в скором времени приедет в Азербайджан. Фергус, обязательно попробуй все вкусные блюда.
Интересно, что тебе понравится больше всего?», — говорится в публикации.
Mənim yaxın zamanda Azərbaycana gələcək Britaniyanın yeni səfiri Fergus Auld–a bir neçə məsləhətim var. Fergus, mütləq bütün ləzətli yeməklərin dadına bax!
Maraqlıdır, sən ən çox nəyi bəyənəcəksən? pic.twitter.com/h3CprEZPtB
— James Sharp (@JamesSharpFCDO) August 26, 2022
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