Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана и экс-президента этой страны. Соответствующий указ главы российского государства опубликован в пятницу на портале официальной информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в указе.