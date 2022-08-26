Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.

Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей, но, утверждают представители разведывательных кругов, дроны работают и готовы к использованию.

Информация о получении Россией иранских дронов появилась в момент, когда США и ЕС пытаются реанимировать Иранскую ядерную сделку 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций.