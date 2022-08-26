Глава Министерства финансов Турции Нуреддин Небати обратился к деловым кругам страны с просьбой игнорировать угрозы, поступающие от Министерства финансов США касательно возможных санкций из-за сотрудничества с российским бизнесом. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Его слова приводит газета »Коммерсантъ».

«Бессмысленно, что письмо, направленное объединениям делового мира Турции, вызвало обеспокоенность в наших бизнес-кругах. Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства»,— написал Небати.