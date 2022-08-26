Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предъявление обвинений СБУ в совершении военных преступлений.

“Господа, дон, СБУ-шники, дон, определите место, дон, куда нам явится, дон. Мы с удовольствием, дон, приедем, дон, и разберемся, кто преступник, дон, кто убийца и террорист, дон. У вас ни чести, ни совести. Вы пешки преступных организаций. Я все принимаю, что делал. Я участвовал, участвую и буду участвовать. Буду освобождать людей, которых вы мучали все эти годы.

Давно забрал бы Киев. И Зеленский давно бы уже был в подвале на допросах. Но Путин не разрешает. У чеченских подразделений в последнее время появилось “очень много возможностей”. С такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения.

Жду приказа. Тогда уже нас будет не остановить, уже не надо будет говорить “не надо”.

Еще раз прошу Путина дать приказ и закончить спецоперацию, не затягивать ее. Если 15% в мире против нас, это не значит, что все против нас. Мы эти 15% быстро усмирим. Мы умеем воевать, мы всю эту жизнь делаем. Но таких возможностей у нас не было, как сейчас. Спасибо Минобороны, спасибо Нацгвардии, спасибо главнокомандующему. Ждите сюрпризов», — заявил он.