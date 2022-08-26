Компания Samsung совместно с благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс представила прототип унитаза, который назвали Reinvented Toilet, сообщает портал SamMobile.

Как следует из названия разработки, по сути это заново изобретенный унитаз. Впервые с инициативой его создания Гейтс выступил еще в 2011 году — больше десяти лет назад.

По данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, около 3,6 млрд человек вынуждены пользоваться небезопасными санитарно-техническими средствами, в результате чего около полмиллиона детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диарейных заболеваний, вызванных ограниченным доступом к чистой воде и средствам гигиены. Reinvented Toilet призван решить эту проблему.

Сообщается, что за время разработки Samsung удалось создать технологии термо- и биобработки, которые убивают патогены в продуктах жизнедеятельности человека и делают сточные воды безопасными для окружающей среды. Благодаря этому очищенная вода полностью рециркулируется, твердые отходы высушиваются и сжигаются, а жидкие отходы проходят процесс биологической очистки.

Известно, что Samsung планирует раздавать лицензии на патенты Reinvented Toilet развивающимся странам бесплатно.