Папа Римский Франциск заявил, что готов был бы посетить КНДР в случае приглашения со стороны Пхеньяна.

«Я поеду туда, как только они меня позовут. Я имею в виду, что им следует меня пригласить. Я не откажусь. Цель любого моего визита — братская любовь», — сказал глава Римско-католической церкви в интервью телеканалу KBS, опубликованном в пятницу. Как отмечает телеканал, Франциск часто говорил о желании посетить КНДР, но в этот раз призвал Пхеньян прислать ему приглашение более настойчиво.

Папа Римский также заявил, что надеется на укрепление мира на Корейском полуострове и готов выступить посредником между двумя сторонами. «Вы прошли через страдания войны, вам известно, что это значит. Молюсь о мире в обеих странах полуострова», — сказал Папа Римский Франциск.

Он также оценил нынешнюю ситуацию в международных отношениях. «Мы переживаем третью мировую войну в течение одного столетия. Это безумие», — сказал понтифик. Как указывает телеканал, этот комментарий относился не только к ситуации на Украине, но и в Сирии и Руанде. По словам Папы Римского, деньги, которые тратятся на производство оружия, следовало бы направить на решение гуманитарных проблем, таких как голод.